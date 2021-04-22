Минздрав Грузии добавит одну тысячу коек для ковид-пациентов

Нагрузка на больничный сектор растет, и ведомство приняло решение увеличить количество коек для пациентов, инфицированных коронавирусом

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Минздрав Грузии к концу недели намерен добавить одну тысячу коек для ковид-пациентов, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

В связи с ухудшением эпидположения в стране, нагрузка на больничный сектор растет, и ведомство приняло решение увеличить количество коек для инфицированных коронавирусом пациентов. В Грузии на данный момент 4,4 тысячи коек, из них большая часть занята. Мобилизованы и ковид-гостиницы, потребность в которых возросла в течение последней недели.

Что же касается введения дополнительных ограничений в стране в связи с ухудшением эпидположения, то Габуния отметила, что межведомственный координационный совет обсудит целесообразность данного вопроса. По словам замминистра, специалисты ждут пика третьей волны коронавируса до середины мая.

По данным на 22 апреля, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 33 337 человек. Вакцинация в стране началась 15 марта. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

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