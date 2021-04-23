Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1271

За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 729 пациентов, а с начала пандемии вылечились 284 286

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 271. Скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 301 535 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 729 человек, с начала пандемии вылечились 284 286 пациентов. Скончались 3 992.

За сутки сделан 28 751 тест, в том числе 14 187 на антиген и 14 564 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,42%, за последние 14 дней – 3,75%, за последние семь дней – 4,55%.

Прививки сделали 34 897 человек, в том числе за последние сутки – 1 560.

В карантине в данное время находятся 232 человека, в стационарах – 3 527, в ковид-гостиницах – 682.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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