13:33 23 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1530
  • 100 RUB4.5220
  • USD3.4462
Поиск
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1271

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (136)
453 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/05/251378281.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210423/251544116/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1271-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 729 пациентов, а с начала пандемии вылечились 284 286

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 271. Скончались 11 человек.

Тбилисская детская клиника имени Иашвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии коронавирусом переболели около 30 тысяч детей

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 301 535 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 729 человек, с начала пандемии вылечились 284 286 пациентов. Скончались 3 992.

За сутки сделан 28 751 тест, в том числе 14 187 на антиген и 14 564 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,42%, за последние 14 дней – 3,75%, за последние семь дней – 4,55%.

Прививки сделали 34 897 человек, в том числе за последние сутки – 1 560.

В карантине в данное время находятся 232 человека, в стационарах – 3 527, в ковид-гостиницах – 682.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (136)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - любители горнолыжного спорта
Курорт Гудаури: место, где правит настоящая зима – фото
Акция протеста в Берлине: задержаны более 150 человек
В Берлине задержали более 150 человек на акции против карантинных мер в стране - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться