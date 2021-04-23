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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выписано 1,4 тысячи штрафов

photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (136)
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Sputnik Грузия
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Масочный режим и "комендантский час" вряд ли в Грузии отменят скоро – нарушителей этих ограничений все еще много

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявило 1 435 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

Ограничение на ночное передвижение в Грузии не снимут и в пасхальные дни>>

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 1 147 человек. Еще 150 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 138 подобных нарушений.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (136)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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