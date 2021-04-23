Через Ингури без карантина – жителям Абхазии стало легче пересекать разделительную линию

За пять дней действия новых регуляций, введенных официальным Тбилиси, через Ингурский мост без карантина перешли 1,2 тысячи человек, и только у двоих тест установил коронавирус

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Жители Абхазии вот уже пять дней при переходе из Гальского района на контролируемую грузинскими властями территорию вместо карантина проходят экспресс-тестирование.

Для жителей Абхазии и Южной Осетии Тбилиси отменяет обязательный пятидневный карантин>>

С процессом тестирования на Ингурском мосту ознакомились министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе и ее заместитель Тамар Габуния.

Как заявила Тикарадзе журналистам, из протестированных за все это время 1 200 человек, коронавирус установили только у двух.

По ее словам, в день в среднем на контролируемую грузинскими властями территорию переходит 300 человек.

Как отметила Тикарадзе, это очень важный процесс, поскольку позволяет следить за эпидситуацией в Абхазии, а также заботиться о безопасности и здоровье людей.

У моста через Ингури действуют четыре медицинских пункта и специальные палатки для ожидания.

"Очень радует, что только у двух граждан выявили коронавирус, остальные здоровы", – заявила Тикарадзе.

Правительство Грузии с 19 апреля ввело тестирование вместо пятидневного карантина для всех жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) при переходе на контролируемую грузинскими властями территорию.

Помимо теста на антиген, жители этих регионов смогут включиться в процесс вакцинации, если они соответствуют тем возрастным категориям, которым полагается прививка от коронавируса.

Те лица, которые сделают две дозы вакцины от коронавируса, в будущем смогут переходить на контролируемую грузинскими властями территорию без тестирования.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.