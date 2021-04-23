Кого будут вакцинировать китайской вакциной - главный эпидемиолог Грузии назвал группы

С эпидемией Грузия справится, если вакцинирует минимум 60% населения, а на это ей потребуется 3.5 – 3.9 миллиона доз вакцины от коронавируса

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Вакцинация китайским препаратом Sinopharm в Грузии будет производиться определенной категории граждан, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Решение о вакцинации граждан Грузии старше 18 лет пока не принято>>

Среди них он назвал учителей, воспитатели детских садов, полицейских, сотрудников домов юстиции, отметив, что точнее все решит совет иммунизации 26 апреля.

По словам Гамкрелидзе, Грузии нужно 3.5 – 3.9 миллиона доз вакцины, чтобы 1,7 миллиона человек смогли получить две дозы препарата.

"Сейчас в нашем распоряжении три вакцины. Препарат Pfizer, которым уже вакцинированы 14 тысяч человек (два дня как им делают вторую инъекцию). Есть AstraZeneca, которой вакцинированы около 20 тысяч человек, и с 15 мая начнутся повторные прививки этим препаратом. С 4 мая начинается вакцинация Sinopharm. Это китайская вакцина, которой в мире вакцинированы 150 миллионов человек. У нас есть сто тысяч доз. Скоро зайдет вторая китайская вакцина – сто тысяч доз, и дополнительная доза Sinopharm – полмиллиона доз - поступит в июне-июле", - заявил Гамкрелидзе.

По словам эпидемиолога, в этом году страна должна суметь собрать нужную дозу для вакцинации 1,7 миллиона человек.

"Если мы сможем это сделать, будьте уверены, что к концу года мы поставим точку эпидемии, и постепенно страна вернется к обычному ритму жизни", - сказал Гамкрелидзе, подчеркнув при этом, что до июля ежедневный показатель прививок должен достичь 10-12 тысяч.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали около 35 тысяч человек. По словам Гамкрелидзе, пандемия не завершится, пока хотя бы 60% населения не будет привито.

Что касается строгого локдауна, то, по словам Гамкрелидзе, политическая и экономическая ситуация страны не позволяет ввести жесткие ограничения.

"В соседней с нами Турции ночной карантин начинается с 19:00. То же самое во многих странах Центральной Европы, но они экономически намного сильнее нас и могут себе это позволить. Наша общая политико-экономическая ситуация не дает возможность объявить строгий локдаун", - отметил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе встретился в Рустави с представителями служб районного здравоохранения и местных властей и обсудил с ними эпидемиологическую ситуацию как в городе, так и в регионе Квемо Картли. Глава Национального центра контроля заболеваний также ознакомился с положением в клиниках Рустави.

Во время беседы с журналистами главный эпидемиолог еще раз отметил, что "страна ходит по лезвию ножа", а потому экономику полностью закрывать нельзя, но процесс вакцинации необходимо активизировать.

В Грузии с начала пандемии выявили более 301 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 284 тысяч, скончались 3 992. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.