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Город Телави, регион Кахети - панорамный вид со смотровой площадки

В Кахети вновь пытаются спасти многовековое дерево

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
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Это дерево - визитная карточка региона. Окружность платана составляет 12 метров, а высота достигает 40 метров

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Специалисты из Грузии и Германии пытаются спасти визитную карточку города Телави (регион Кахети) – 900-летний платан, который находится на грани высыхания, передает Rustavi 2

У платана повреждена древесина, также есть паразиты. При этом эксперты отмечают, что корневая система многовекового дерева жива и ее можно вылечить.

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"Платан поврежден, и ему нужна помощь. Его повреждения увеличились, поэтому необходимо планирование проведения новых мероприятий. Ничто не вечно в природе. Но мы все равно пытаемся продлить его жизнь", - сказала руководитель департамента науки естествознания Телавского университета, профессор Тамила Надирадзе.

В настоящее время специалисты проводят лабораторные исследования, в том числе пробы почвы. Как только результаты исследований станут известны, будут спланированы способы сохранения многовекового дерева и его консервации.

Несколько лет назад жители Телави заметили, что у дерева начало подгнивать основание толстого ствола и появилось дупло. Возникла опасность перелома верхних ветвей. Тогда профессор Тамила Надирадзе и обратилась за помощью к министерству окружающей среды и природных ресурсов Грузии, где ее связали с немецким специалистом.

Для Кахети это дерево является визитной карточкой, ведь такого древнего платана в Восточной Грузии больше нигде нет. Окружность дерева составляет 12 метров, а высота достигает 40 метров.

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