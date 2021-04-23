В Грузии 101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

Венеру Папидзе, которая сумела вместе с врачами одолеть коронавирус, из Сачхерской клиники медперсонал провожал аплодисментами

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Самого пожилого пациента проводили домой врачи Сачхерского медицинского центра - от коронавируса вылечилась 101-летняя Венера Папидзе, сообщает телеканал "Имеди".

Женщину выписали из клиники в пятницу.

По словам медиков, пациентка обратилась в клинику на пятый день после выявления симптомов. Ее сразу же уложили в палату интенсивной терапии.

В иммунной фазе у нее развилась отрицательная динамика, однако с помощью незамедлительного реагирования и правильного процесса лечения пациентка выздоровела.

Персонал медицинского центра поздравил женщину с выздоровлением и проводил ее аплодисментами.

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