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101-летняя пациентка Сачхерской клиники, которая вылечилась от коронавируса

В Грузии 101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

photo: The First Channel
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (141)
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Sputnik Грузия
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Венеру Папидзе, которая сумела вместе с врачами одолеть коронавирус, из Сачхерской клиники медперсонал провожал аплодисментами

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Самого пожилого пациента проводили домой врачи Сачхерского медицинского центра - от коронавируса вылечилась 101-летняя Венера Папидзе, сообщает телеканал "Имеди".

Женщину выписали из клиники в пятницу.

По словам медиков, пациентка обратилась в клинику на пятый день после выявления симптомов. Ее сразу же уложили в палату интенсивной терапии.

В иммунной фазе у нее развилась отрицательная динамика, однако с помощью незамедлительного реагирования и правильного процесса лечения пациентка выздоровела.

Персонал медицинского центра поздравил женщину с выздоровлением и проводил ее аплодисментами.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (141)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Сачхере, Грузия

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