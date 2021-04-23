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Завод по переработки марганцевой руды в Чиатура

Забастовка в Чиатура: шахтеры требуют повышения зарплат

photo: Georgian Manganese / FB
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (345)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210423/251550720/Zabastovka-v-Chiatura-shakhtery-trebuyut-povysheniya-zarplat.html

Более 3,5 тысячи работников компании Georgian manganese требуют увеличения зарплат на 50% и улучшения условий страхового полиса

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Работа на всех шахтах по добыче марганцевой руды в городе Чиатура западе Грузии приостановлена, сообщил председатель профсоюза химической и горно-металлургической отрасли Паата Самхарадзе Sputnik Грузия.

Рабочий процесс на всех действующих шахтах приостановлен с утра. Более 3,5 тысячи работников компании Georgian manganese, которая является оператором шахт в Чиатура, отказываются возвращаться к работе. Рабочие требуют увеличения зарплат на 50% и улучшения условий страхового полиса.

Канатка в Чиатура. Из серии Канатные дороги Грузии
photo : courtesy of Faig Huseynov
В Чиатура восстановление канатных дорог находится на завершающей стадии

Бастующие с утра собрались у здания мэрии Чиатурского муниципалитета. Параллельно с ними на акцию вышли и жители села Шукрути, которые заявляют, что из-за работ, которые проводит компания, повреждаются их дома, поэтому хотят возмещения ущерба.

"Мы обратились с письмом к компании, в котором потребовали увеличение зарплат, не указав, на сколько именно процентов, улучшения условий страхования здоровья и оформления коллективного соглашения. Компания согласилась с частью этих требований и, с учетом разных обстоятельств, обещала работникам немного увеличить зарплаты, но они не соглашаются. Все работники требуют повышения зарплат в два раза", - сказал Самхарадзе.

Завод по переработки марганцевой руды в Чиатура
photo: Georgian Manganese / FB
Жители Чиатура против Georgian Manganese: население опасается за свои дома

Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом.

В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (345)
Теги:
Georgian Manganese, Грузия, Забастовка

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