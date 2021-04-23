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Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница

Грузия получила холодильники для хранения вакцин от коронавируса

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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На данный момент Грузия полностью обеспечена необходимым оборудованием для получения миллиона доз вакцины

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Три холодильника с режимом минус 80 градусов, которые можно использовать для хранения вакцин от коронавируса, получила Грузия.

Необходимые для хранения вакцин холодильники разместили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии в Тбилиси.

Амиран Гамкрелидзе
photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
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По словам замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Пааты Имнадзе, теперь Грузия может хранить миллионы доз вакцины Pfizer, для хранения которой нужны холодильники с высоким режимом охлаждения.

"На данный момент мы полностью обеспечены тем, чтобы получить миллион доз вакцины. Сейчас главное, чтобы на мировом рынке появилась возможность приобретения вакцины Pfizer", - заявил Имнадзе в эфире Первого канала.

Производители, дистрибьюторы, персонал общественного здравоохранения и поставщики медицинских услуг разделяют ответственность за поддержание холодовой цепи с момента производства вакцин до их введения. Вакцины на основе РНК идеально хранятся в морозильных камерах ультранизких температур при -80°С или в морозильных камерах при -20°C, в то время как вакцины, которые содержат инактивированные или ослабленные вирусы, требуют температуры хранения всего лишь от 2°C до 8°C.

Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Manu Fernandez
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Грузия 25 марта получила первую партию вакцины Pfizer (около 30 тысяч доз). Опрос показал, что это самый востребованный и желанный препарат среди населения Грузии.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer, однако страна ведет переговоры и с другими производителями. Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе, или пациенты с пересаженными органами.

Пандемия коронавируса - вакцины Pfizer и Moderna
© REUTERS / DADO RUVIC
Минздрав Грузии создал портал предварительной регистрации на вакцинацию

Грузия получила и сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, однако этим препаратом в стране пока не вакцинируют. Регистрация на китайскую вакцину в Грузии начнется с 27 апреля, а вакцинироваться этим препаратом граждане смогут с 4 мая.

В Грузии препаратом Pfizer уже вакцинировали 14 тысяч человек. Страна ведет переговоры с производителем для получения дополнительной дозы. По предварительной информации – это миллион доз.

В Грузии вакцину от коронавируса уже сделали 34 897 человек.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (85)
Теги:
Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия

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