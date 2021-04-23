Удастся ли Грузии избежать локдауна и жестких ограничений

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Власти сделают все возможное, чтобы максимально избежать локдауна, жестких ограничений и закрытия бизнеса, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"Решение премьер-министра - наше видение, что, несмотря на пандемию, мы сделаем все, чтобы обойтись без локдауна, без строгих ограничений и закрытия бизнеса, в том числе без ограничения туристической индустрии", - сказала Турнава.

За первый квартал 2021 года в Грузию было осуществлено всего 134,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 89,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Вместе с тем, по ее словам, восстановление туристической индустрии и параллельно борьба с пандемией - непростая задача.

По словам министра, туризм - это та сфера, которая больше всего пострадала от пандемии, и именно поэтому правительство больше всего оказывает отрасли помощь в рамках различных государственных программ.

"Большая часть антикризисного плана правительства на 2020-2021 годы направлена именно на туристическую отрасль - это налоговые льготы, специальные программы, в том числе новые компоненты программы "Производи в Грузии", которые мы создали, а также много других видов содействия", - сказала Турнава.

По ее словам, несмотря на то, что с эпидемиологической точки зрения Грузия находится на стадии третьей волны пандемии коронавируса, в стране открыты международные полеты, и за этим постепенно последовало восстановление туристической индустрии.

"В мае премьер-министр поэтапно лично встретится со всеми отраслями бизнеса, и, конечно же, одним из приоритетных направлений будет туризм", - сказала министр экономики.

По ее словам, индустрия туризма остается в центре внимания и будет сделано все возможное, чтобы максимально обойтись без ограничения этой отрасли.

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