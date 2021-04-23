00:03 24 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1530
  • 100 RUB4.5220
  • USD3.4462
Поиск
Натия Турнава

Удастся ли Грузии избежать локдауна и жестких ограничений

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (142)
237 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0e/251463125.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210423/251553412/Udastsya-li-Gruzii-izbezhat-lokdauna-i-zhestkikh-ogranicheniy.html

Большая часть антикризисного плана правительства на 2020-2021 годы направлена на туристическую отрасль, заявила министр

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Власти сделают все возможное, чтобы максимально избежать локдауна, жестких ограничений и закрытия бизнеса, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"Решение премьер-министра - наше видение, что, несмотря на пандемию, мы сделаем все, чтобы обойтись без локдауна, без строгих ограничений и закрытия бизнеса, в том числе без ограничения туристической индустрии", - сказала Турнава.

  • За первый квартал 2021 года в Грузию было осуществлено всего 134,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 89,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Вместе с тем, по ее словам, восстановление туристической индустрии и параллельно борьба с пандемией - непростая задача.

По словам министра, туризм - это та сфера, которая больше всего пострадала от пандемии, и именно поэтому правительство больше всего оказывает отрасли помощь в рамках различных государственных программ.

Два туриста в масках стоят посередине квартала Новый Тифлис, где закрыты все кафе и рестораны. В Грузии борются с распространением коронавируса
© Sputnik / Alex Shlamov
Туристы голодают по вечерам - бизнесмены Грузии требуют смягчить ограничения

"Большая часть антикризисного плана правительства на 2020-2021 годы направлена именно на туристическую отрасль - это налоговые льготы, специальные программы, в том числе новые компоненты программы "Производи в Грузии", которые мы создали, а также много других видов содействия", - сказала Турнава.

По ее словам, несмотря на то, что с эпидемиологической точки зрения Грузия находится на стадии третьей волны пандемии коронавируса, в стране открыты международные полеты, и за этим постепенно последовало восстановление туристической индустрии.

"В мае премьер-министр поэтапно лично встретится со всеми отраслями бизнеса, и, конечно же, одним из приоритетных направлений будет туризм", - сказала министр экономики.

По ее словам, индустрия туризма остается в центре внимания и будет сделано все возможное, чтобы максимально обойтись без ограничения этой отрасли.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (142)
Теги:
Экономика, Туризм, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок Two Headed Viper сингапурского фотографа Teo Chin Leong, высоко оцененный на конкурсе All About Photo Awards 2021
Двухголовая змея и сердце моря: победители конкурса All About Photo Awards 2021
Всеобщую амнистию в Грузии требуют провести родственники заключенных - видео
Новая акция в Тбилиси: семьи заключенных в Грузии требуют амнистии - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться