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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1250

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (142)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 463 пациента

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 250. Скончались 15 человек.

Тбилисская детская клиника имени Иашвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 302 785 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 463 человека, с начала пандемии вылечились 284 749  пациентов. Скончались 4 007.

За сутки сделана 31 958 тестов, из которых 14 801 на антиген и 17 157 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,91%, за последние 14 дней – 3,88%, за последние семь дней – 4,62%.

Прививки сделали 36 056 человек, в том числе за последние сутки – 1 559.

В карантине в данное время находятся 242 человека, в стационарах – 3 566, в ковид-гостиницах – 706.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (142)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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