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Эпидемия коронавируса - пассажиры в масках на автобусной остановке

COVID-статистика Грузии: где выявлено больше всего случаев заражения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (144)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210424/251555635/COVID-statistika-Gruzii-gde-vyyavleno-bolshe-vsego-sluchaev-zarazheniya.html

В тяжелом состоянии находятся 609 пациентов, из них 116 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 31 958 тестов на коронавирус и выявлено 1 250 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности по данным на 23 апреля составляет 3,91%, за две недели – 3,88%, за семь дней – 4,62%.

Из 1 250 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 770. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 78
  • Имерети – 63
  • Квемо Картли – 49
  • Шида Картли – 40
  • Гурия – 35
  • Самегрело - Земо Сванети – 115
  • Кахети – 58
  • Мцхета-Мтианети – 26
  • Самцхе-Джавахети – 16
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

На данный момент в Грузии 14 003 активных случаая, из них 3 566 нуждаются в стационарном лечении, 706 человек находятся в ковид-гостиницах. 9 731 человек проходит курс лечения дома.

Состояние 609 пациентов тяжелое, 116 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (144)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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