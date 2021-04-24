COVID-статистика Грузии: где выявлено больше всего случаев заражения

В тяжелом состоянии находятся 609 пациентов, из них 116 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 31 958 тестов на коронавирус и выявлено 1 250 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности по данным на 23 апреля составляет 3,91%, за две недели – 3,88%, за семь дней – 4,62%.

Из 1 250 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 770. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 78

Имерети – 63

Квемо Картли – 49

Шида Картли – 40

Гурия – 35

Самегрело - Земо Сванети – 115

Кахети – 58

Мцхета-Мтианети – 26

Самцхе-Джавахети – 16

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

На данный момент в Грузии 14 003 активных случаая, из них 3 566 нуждаются в стационарном лечении, 706 человек находятся в ковид-гостиницах. 9 731 человек проходит курс лечения дома.

Состояние 609 пациентов тяжелое, 116 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале