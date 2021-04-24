COVID-статистика Грузии: где выявлено больше всего случаев заражения

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 31 958 тестов на коронавирус и выявлено 1 250 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Показатель положительности по данным на 23 апреля составляет 3,91%, за две недели – 3,88%, за семь дней – 4,62%.
Из 1 250 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 770. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 78
- Имерети – 63
- Квемо Картли – 49
- Шида Картли – 40
- Гурия – 35
- Самегрело - Земо Сванети – 115
- Кахети – 58
- Мцхета-Мтианети – 26
- Самцхе-Джавахети – 16
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
На данный момент в Грузии 14 003 активных случаая, из них 3 566 нуждаются в стационарном лечении, 706 человек находятся в ковид-гостиницах. 9 731 человек проходит курс лечения дома.
Состояние 609 пациентов тяжелое, 116 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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