Снимут ли "комендантский час" в Грузии на Пасху станет известно уже в понедельник

В прошлом году в разгар первой волны коронавируса несмотря на чрезвычайное положение верующим разрешили посещение пасхального богослужения, но не стали отменять "комендантский час"

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Координационный совет в понедельник, 26 апреля, объявит свое решение о возможном снятии "комендантского часа" на Пасху, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе журналистам.

Православный мир отмечает Пасху 2 мая. В эту ночь во всех храмах проводятся ночные богослужения.

"Вопрос снятия ограничений на передвижение в пасхальную ночь еще рассматривается, и после будет принято решение. В понедельник соберется Координационный совет и примет решение", – сказал Гамкрелидзе.

В то же время он отметил, что центр рекомендует верующим соблюдать те же рекомендации, что и год назад – держать дистанцию, находиться в масках как в храмах, так и на улице.

В прошлом году в разгар первой волны коронавируса несмотря на чрезвычайное положение верующим разрешили посещение пасхального богослужения, но не стали отменять "комендантский час". Несмотря на это большинство верующих оставались в церкви всю ночь до завершения действия ограничений.

В этом году "комендантский час" отменили ради рождественского богослужения.

Между тем в Грузии уже объявлено о начале третьей волны коронавируса. Число заболевших в день превышает тысячу человек. Недельный уровень заражения составляет 4,62%. Для того, чтобы снизить мобильность граждан в Грузии с 30 апреля по 12 мая включительно объявили выходные.