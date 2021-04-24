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Православные верующие молятся в церкви на празднике Благовещения

Снимут ли "комендантский час" в Грузии на Пасху станет известно уже в понедельник

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (146)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210424/251556403/Snimut-li-komendantskiy-chas-v-Gruzii-na-Paskhu-stanet-izvestno-uzhe-v-ponedelnik.html

В прошлом году в разгар первой волны коронавируса несмотря на чрезвычайное положение верующим разрешили посещение пасхального богослужения, но не стали отменять "комендантский час"

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Координационный совет в понедельник, 26 апреля, объявит свое решение о возможном снятии "комендантского часа" на Пасху, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе журналистам.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Православный мир отмечает Пасху 2 мая. В эту ночь во всех храмах проводятся ночные богослужения.

"Вопрос снятия ограничений на передвижение в пасхальную ночь еще рассматривается, и после будет принято решение. В понедельник соберется Координационный совет и примет решение", – сказал Гамкрелидзе.

В то же время он отметил, что центр рекомендует верующим соблюдать те же рекомендации, что и год назад – держать дистанцию, находиться в масках как в храмах, так и на улице.

В прошлом году в разгар первой волны коронавируса несмотря на чрезвычайное положение верующим разрешили посещение пасхального богослужения, но не стали отменять "комендантский час". Несмотря на это большинство верующих оставались в церкви всю ночь до завершения действия ограничений.

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В этом году "комендантский час" отменили ради рождественского богослужения.

Между тем в Грузии уже объявлено о начале третьей волны коронавируса. Число заболевших в день превышает тысячу человек. Недельный уровень заражения составляет 4,62%. Для того, чтобы снизить мобильность граждан в Грузии с 30 апреля по 12 мая включительно объявили выходные.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (146)
Теги:
Грузия, Пасха

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