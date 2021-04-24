Акции протеста против Намахвани ГЭС в Грузии: центр Кутаиси снова перекрыт

Ранее правительство Грузии обнародовало ряд решений по проекту строительства Намахвани ГЭС, которые протестующих в Грузии не удовлетворили

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Тысячи человек вышли на акции протеста против строительства каскада Намахвани ГЭС в разных городах Грузии, центр Кутаиси, второго по числу жителей города страны, перекрыт.

Акции с одним единственным требованием "Нет строительству ГЭС" проходят одновременно в 14 городах Грузии во всех регионах страны, начиная от Аджарии и заканчивая Квемо Картли.

Самая крупная акция в эти минуты проходит в Кутаиси, где несколько сотен человек перекрыли один из центральных проспектов города. До этого они проехали автоколонной от села Гумати до Кутаиси.

"Власти Грузии продолжают давать признательные показания и сегодня фактически признали, что в соглашении о строительстве есть недостатки и переслали его для изучения министерству юстиции", - сказал один из организаторов протеста Варлам Голетиани.

Также участники протестов выразили недовольство предложенным правительством Грузии планом.

Согласно информации правительства, минюсту поручено найти международную юридическую фирму и изучить условия контракта с турецкой компанией ENKA. Кроме того, европейский независимый эксперт изучит возможное воздействие Намахванской ГЭС на окружающую среду.

Также правительство Грузии продолжит уточнение условий соглашения с компанией ENKA и в ближайшее время проведет встречи с руководством компании. На строительство же плотины введен мораторий сроком на 9-12 месяцев до тех пор, пока экологические, геологические и сейсмические исследования не будут пересмотрены и повторно обоснованы. На данном этапе компания продолжит только подготовительные работы первого этапа проекта в области инфраструктуры в рамках действующего разрешения на строительство.

Уже полгода в Грузии не утихают страсти вокруг строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, – передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.