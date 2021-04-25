Грузию захватили мобильные телефоны: интересные данные от сотовых операторов

В среднем, в месяц в Грузии осуществляется 308 миллионов звонков, а их пик приходится на период с июня по октябрь

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Жители Грузии в 2020 году тратили около восьми миллионов лари в месяц на свои мобильные телефоны, осуществляя, в среднем, в месяц около 300 миллионов звонков, говорится в материалах на информационно-аналитическом портале Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.

Согласно данным комиссии, абонентами мобильных операторов в Грузии являются 3,6 миллиона человек, тогда как в 2019 году их число составляло 3,7 миллиона. Такая высокая цифра – равная числу населения страны – объясняется тем, что на одного абонента может быть зарегистрировано несколько номеров разных операторов.

В 2020 году в Грузии на разговоры по мобильному телефону было потрачено 94,4 миллиона лари. При этом общий голосовой трафик за год составил около 6,9 миллиарда минут, и абонентами мобильных операторов было осуществлено 3,7 миллиарда звонков.

В среднем в месяц в Грузии осуществляется 308 миллионов звонков. Их пик приходится на период с июня по октябрь.

Для сравнения, голосовой трафик 2019 года составил около 6,7 миллиарда минут, а число звонков - около 4,1 миллиарда. Траты на разговоры же составили 110,5 миллиона лари.

Между тем в 2020 году, по сравнению с показателями 2019 года, выросло число пользующихся мобильным интернетом с 1,7 миллиона до двух миллионов.

А вот количество отправленных SMS за год сократилось с 2,3 миллиарда до 1,7 миллиарда. Как и число отправленных MMS – c 526 тысяч до 500 тысяч.

На сегодняшний день в Грузии оперирует четыре компании - Magticom, Silknet, Beeline и Global cell. По числу абонентов лидирует компания Magticom – 1,5 миллиона, на втором месте Silknet – 1,3 миллиона, а на третьем Beeline – с 1 миллионом абонентов. Остальные приходятся на Global cell – 127 тысяч абонентов.

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