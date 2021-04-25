13:41 25 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1529
  • 100 RUB4.5960
  • USD3.4464
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие идут по улице в масках

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 966

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (147)
60101
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/18/251557165.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210425/251559105/Chislo-vyyavlennykh-v-Gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-966.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 222 пациента

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 966. Скончались 18 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 303 751 случай заражения.

Православные верующие молятся в церкви на празднике Благовещения
© Sputnik / STRINGER
Снимут ли "комендантский час" в Грузии на Пасху станет известно уже в понедельник

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 222 человека, с начала пандемии вылечился 285 971 пациент. Скончались 4 025.

За сутки сделана 23 888 тестов, из которых 6 974 на антиген и 16 914 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,04%, за последние 14 дней – 3,96%, за последние семь дней – 4,57%.

Прививки сделали 37 590 человек, в том числе за последние сутки – 1 533.

В карантине в настоящее время находятся 222 человека, в стационарах – 3 582, в ковид-гостиницах – 717.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

 

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (147)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Родственники у погребального костра с телом человека, умершего от коронавируса в Нью-Дели
В купальниках на лыжах, новый электромобиль и королева – лучшие фото недели
Противники Намахвани ГЭС блокировали центр Кутаиси - видео
Противники Намахвани ГЭС блокировали центр Кутаиси - видео
Внешняя торговля Грузии в 2021 году. Смотрите и удивляйтесь
Внешняя торговля Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться