Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 966

За последние 24 часа от коронавируса скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 222 пациента

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 966. Скончались 18 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 303 751 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 222 человека, с начала пандемии вылечился 285 971 пациент. Скончались 4 025.

За сутки сделана 23 888 тестов, из которых 6 974 на антиген и 16 914 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,04%, за последние 14 дней – 3,96%, за последние семь дней – 4,57%.

Прививки сделали 37 590 человек, в том числе за последние сутки – 1 533.

В карантине в настоящее время находятся 222 человека, в стационарах – 3 582, в ковид-гостиницах – 717.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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