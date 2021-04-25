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Голодовка шахтеров в городе Чиатура

Забастовка шахтеров в Читатура: компания и рабочие подпишут новый контракт

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Забастовка шахтеров в Чиатура (17)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210425/251559572/Zabastovka-shakhterov-v-Chitatura-kompaniya-i-rabochie-podpishut-novyy-kontrakt.html

Ежемесячная зарплата работников увеличится на 250 лари, столько же составит ежегодная премия за работу в праздничные дни

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Компания Georgian Manganese Holding пошла на уступки и подпишет новый контракт с бастующими работниками 26 апреля, говорится в сообщении компании.

Рабочий процесс на всех действующих шахтах по добыче марганцевой руды в городе Чиатура на западе Грузии был приостановлен утром 23 апреля. Более 3,5 тысячи работников компании Georgian manganese, которая является оператором шахт в Чиатура, отказались возвращаться к работе. Рабочие требуют увеличения зарплат на 50% и улучшения условий страхового полиса.

Завод по переработки марганцевой руды в Чиатура
photo: Georgian Manganese / FB
Забастовка в Чиатура: шахтеры требуют повышения зарплат

Согласно заявлению, работники службы GM Technica вернутся к работе уже в понедельник, переговоры с другими бастующими продолжаются.

Согласно новому контракту, который вступит в силу 1 мая, ежемесячная зарплата работников увеличится на 250 лари (более 70 долларов США), столько же составит ежегодная премия за работу в праздничные дни. Таким образом, за год надбавка к имеющейся зарплате составит 3 250 лари (более 940 долларов). С мая зарплата будет проиндексирована, что предусматривает повышение тарифной ставки на 5,2%.

"Во время пандемии и экономического кризиса компания действует с высокой социальной ответственностью перед страной и своими сотрудниками. Хочет сохранить рабочие места и не останавливать производственный процесс. Что, в свою очередь, будет серьезным ударом по экономике страны. Это предложение является максимумом для компании в текущих условиях", - говорится в сообщении.

Завод по переработки марганцевой руды в Чиатура
photo: Georgian Manganese / FB
Жители Чиатура против Georgian Manganese: население опасается за свои дома

Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом.

В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

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Темы:
Забастовка шахтеров в Чиатура (17)
Теги:
Georgian Manganese, Забастовка, Чиатура, Грузия

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