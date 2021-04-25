Ковид-география Грузии: какой регион лидирует по количеству инфицированных

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Из 966 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в стране за минувшие сутки, 567 случаев выявлено в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Аджария
|117
|Имерети
|77
|Самегрело - Земо Сванети
|73
|Кахети
|42
|Квемо Картли
|30
|Шида Картли
|21
|Мцхета-Мтианети
|17
|Гурия
|15
|Самцхе-Джавахети
|7
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|0
На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 13 729 активных случаев заражения, из них 3582 человека проходят лечение в больницах, 9 430 - лечатся на дому, 7 717 человек размещены в ковид-гостиницах.
Состояние 611 человек расценивается как тяжелое, 121 человек подключен к аппарату ИВЛ.Первый случай инфицирования COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года. Общее число инфицированных за год составляет 303 751 человек, выздоровел 285 971 пациент, скончались 4025 человек, в том числе 18 за последние сутки.
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