Все больше школ уходит на дистанционку в Грузии

За минувшую учебную неделю коронавирус выявили у 0,3% учителей и сотрудников школьной администрации

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. На данном этапе на дистанционное обучение перешли 74 школы и 191 отдельный класс по всей Грузии, сообщает Минобразования страны.

За минувшую учебную неделю мониторинг и обязательное тестирование выявили коронавирус у 0,3% учителей и сотрудников школьной администрации и 0,01% учащихся по всей стране.

По данным ведомства, ситуация по-прежнему находится под полным контролем. В дистанционном режиме работают 123 педагога, которые относятся к группам риска.

По инициативе Минобразования Грузии, для предотвращения распространения коронавируса в учебных заведениях ужесточен контроль.

В случае подтверждения COVID-19 у школьников или учителей, в образовательных учреждениях продолжат применять точечные ограничения – на дистанционное обучение перейдет либо вся школа, либо конкретный класс.

К началу 2019-2020 учебного года в Грузии насчитывалось 2313 общеобразовательных учреждений - 2086 государственных и 227 частных школ.

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