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Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение

Все больше школ уходит на дистанционку в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (150)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210425/251561027/Vse-bolshe-shkol-ukhodit-na-distantsionku-v-Gruzii.html

За минувшую учебную неделю коронавирус выявили у 0,3% учителей и сотрудников школьной администрации

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. На данном этапе на дистанционное обучение перешли 74 школы и 191 отдельный класс по всей Грузии, сообщает Минобразования страны.

За минувшую учебную неделю мониторинг и обязательное тестирование выявили коронавирус у 0,3% учителей и сотрудников школьной администрации и 0,01% учащихся по всей стране.

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© Sputnik / STRINGER
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По данным ведомства, ситуация по-прежнему находится под полным контролем. В дистанционном режиме работают 123 педагога, которые относятся к группам риска.

По инициативе Минобразования Грузии, для предотвращения распространения коронавируса в учебных заведениях ужесточен контроль.

В случае подтверждения COVID-19 у школьников или учителей, в образовательных учреждениях продолжат применять точечные ограничения – на дистанционное обучение перейдет либо вся школа, либо конкретный класс.

К началу 2019-2020 учебного года в Грузии насчитывалось 2313 общеобразовательных учреждений - 2086 государственных и 227 частных школ.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (150)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Школы, Грузия

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