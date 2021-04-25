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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Нарушителей ковид-ограничений в Грузии больше тысячи за сутки

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (150)
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За последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 896 человек. Еще 137 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 1 150 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 896 человек. Еще 137 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 117 нарушителей.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (150)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, МВД Грузии, Грузия

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