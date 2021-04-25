Илия Второй: каждый должен найти свой путь

Бзоба - это великий праздник, праздник радости и любви, но мы должны помнить, что печаль часто заменяет радость, сказал Патриарх

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил верующих с Вербным воскресеньем (Бзоба) во время воскресной проповеди.

"Бзоба - это великий праздник, праздник радости и любви, но мы должны помнить, что печаль часто заменяет радость. Радость, любовь и печаль изменчивы. Каждый день приближает нас ко второму пришествию. Надо думать о том, что нас ждет впереди. Сегодня тоже праздник грузинского языка, поздравляю с этими праздниками", - сказал Илия II.

В своем послании Патриарх рассказал о неминуемом и приближающемся втором пришествии. Он отметил, что люди должны подумать о том, как они встретят этот день.

Сегодня были награждены Золотыми крестами и повышены в сане несколько священнослужителей Чиатурской и Сачхерской епархии.

Верующие 25 апреля празднуют один из 12-и главных праздников православной церкви — Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.

В основе праздника Вербного воскресенья лежит евангельское повествование о том, как Иисус Христос перед своей мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим. Накануне он воскресил умершего Лазаря, и люди вышли навстречу Спасителю с пальмовыми ветвями. Именно поэтому в западной церкви этот день именуется Пальмовым воскресеньем.

В Грузии этот праздник издревле называется Бзоба. По традиции, в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза — по-груз.) и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.

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