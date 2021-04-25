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Амиран Гамкрелидзе

Индийскому штамму коронавируса поставят барьер на пути в Грузию

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (151)
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Грузинские эпидемиологи перестали считать случаи "британского штамма" коронавируса, поскольку его распространение слишком большое

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе не исключает возможности появления в Грузии других штаммов коронавируса помимо британского, который сейчас циркулирует в стране.

По его словам, вероятность проникновения в страну других штаммов высока.

"Вероятность появления и проникновения в страну других штаммов высока. Вы видите, что то, что происходит в Индии, распространяется очень быстро. Поэтому мы пытаемся отсрочить проникновение этого штамма в страну и предотвратить его", - сказал Гамкрелидзе в эфире телекомпании Imedi.

Тест на коронавирус
© CC0 / Pixabay
"Слишком много" - в Грузии перестали считать случаи "британского штамма" коронавируса

Индийский штамм коронавируса распространяется с рекордной скоростью. Только в Индии за 4 дня этим штаммом заразились более 1 миллиона человек. В стране возникла острая нехватка аппаратов ИВЛ.

По словам старшего советника Министерства здравоохранения Королевства Норвегия Зазы Церетели, индийский штамм является измененным вариантом трех известных штаммов коронавируса - британского, южноафриканского и бразильского.

"Все три изменения, которые были в этих штаммах, соединились здесь одновременно.Это может привести к увеличению реинфицирования", - сказал Церетели.

Грузинские эпидемиологи перестали считать случаи т.н. "британского штамма" коронавируса, поскольку его распространение в стране слишком большое.

По словам Гамкрелидзе, 80% случаев коронавируса в Грузии приходится именно на "британский штамм".

В Грузии пока не зафиксированы случаи распространения индийского штамма, южноамериканского или бразильского.

Общее число случае инфицирования коронавирусом в Грузии превысило 300 тысяч.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (151)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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