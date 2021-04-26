Развлечения под запретом – в Грузии выявили очередных штрафников

Организаторам массовых мероприятий и лицам, сдающим помещения в аренду, в случае нарушения запрета грозит солидный штраф, но не всех это останавливает

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Рейд инспекции труда Минздрава Грузии на этот раз не обошелся без штрафов – за нарушение действующих ограничений финансовые санкции наложены на ряд объектов.

Нарушителей ковид-ограничений в Грузии больше тысячи за сутки>>

По данным инспекции, за многолюдное торжество в клубе "Gate 36" организатор мероприятия оштрафован на 10 тысяч лари (2,8 тысячи долларов), а лицо, сдающее в аренду помещение – на две тысячи лари (579 долларов).

Еще один факт нарушения ковид-ограничений был зафиксирован в Тбилиси на улице Политковской, 10. Местные жители вызвали полицию, чтобы разнять молодых ребят, между которыми произошла ссора. После того, как ситуация была разряжена, выяснилось, что конфликт возник во время вечеринки, которая проходила в съемной квартире. Ответ пришлось держать как гостям, так и хозяину, который одновременно сдавал в аренду две квартиры.

Сотрудники инспекции труда также выявили нарушения в пригородном поселке Цавкиси, где хозяин принимал многочисленных гостей на открытом пространстве, но с нарушением введенных правил.

В Тбилиси оштрафованы около десяти частных и юридических лиц.

На данный момент представители инспекции труда пытаются идентифицировать один из клубов в Батуми (Аджария), где также прошло многолюдное мероприятие.

В начале апреля правительство Грузии приняло решение запретить предоставление помещений для проведения массовых мероприятий, свадеб, поминок и юбилеев.

Соответствующее изменение вошло в постановление "Об утверждении правил изоляции и карантина".

В Грузии с целью превенции распространения коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий с участием более десяти человек.

Решение ввести дополнительные ограничения было принято на фоне ухудшения эпидситуации в Грузии. Эпидемиологи объявили, что страна входит в пиковый период третьей волны распространения коронавируса. По словам специалистов, все крупные цепочки распространения инфекции связаны с поминками или свадьбами.

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