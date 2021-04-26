Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 521

За последние 24 часа от коронавируса скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 058 пациентов, а с начала пандемии вылечились 287 029

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 521. Скончались 18 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 304 272 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 058 человек, с начала пандемии вылечились 287 029 пациентов. Скончались 4 043.

За сутки сделано 11 226 тестов, в том числе 3 463 на антиген и 7 763 ПЦР-теста.

Прививки сделаны 38 553 человека, в том числе за последние сутки – 963.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,64%, за последние 14 дней – 4,03%, за последние семь дней – 4,51%.

В карантине в данное время находятся 227 человек, в стационарах – 3 676, в ковид-гостиницах – 727.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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