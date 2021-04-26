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Патрульная полиция

Больше тысячи штрафов за сутки: в Грузии наказывают нарушителей ковид-ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (155)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210426/251566500/Bolshe-tysyachi-shtrafov-za-sutki-v-Gruzii-nakazyvayut-narushiteley-kovid-ogranicheniy.html

Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 1 116 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Эпидемия коронавируса - женщины идут по улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 521

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 880 человек. Еще 129 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 107 нарушителей.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (155)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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