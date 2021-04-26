Угрожает ли Грузии индийский штамм – ответ главного эпидемиолога

Особенностью индийского штамма является то, что он распространяется с невероятной скоростью – в Индии за четыре дня им заразились более одного миллиона человек

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Индийский штамм – это обыкновенный мутированный штамм и создавать ажиотаж вокруг него не следует, заявил глава Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции.

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Вместе с тем он отметил, что с индийским штаммом следует быть осторожными, и именно поэтому правительство Грузии ввело ограничения для лиц, въезжающих в страну из Индии.

"В связи с индийским штаммом мы должны быть очень осторожными, поэтому Грузия и целый ряд других стран ввели соответствующие ограничительные мероприятия в отношении пассажиров, прибывающих из Индии. Но создавать ажиотаж не следует. Это обыкновенный мутировавший штамм", – заявил Гамкрелидзе.

Как отметил эпидемиолог, все распространенные на сегодняшний день штаммы пока поддаются вакцинам с меньшей или большей эффективностью.

Индийский штамм коронавируса распространяется с рекордной скоростью. Только в Индии за четыре дня этим штаммом заразились более 1 миллиона человек. В стране возникла острая нехватка аппаратов ИВЛ.

Индийский штамм является измененным вариантом трех известных штаммов коронавируса – британского, южноафриканского и бразильского.

Из эти трех штаммов в Грузии пока распространен только британский. 80% случаев инфицирования коронавирусом приходятся именно на него.

Во избежание попадания в страну индийского штамма, в Грузии введены определенные ограничения для прибывающих из Индии. Все пассажиры должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов, а также за свой счет пройти двухнедельный карантин. От карантина не освобождаются даже лица, прошедшие полный курс вакцинации.

Студенты из Индии, обучающиеся в вузах Грузии, смогут въезжать только чартерными рейсами. Им также необходимо пройти карантин.

В Индии за минувшие сутки выявили более 353 тысяч новых случаев коронавируса, скончались 2 812 человек. Специалисты в Индии не исключают, что инфицированных и жертв гораздо больше.

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