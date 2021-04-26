В Грузии дефицит экспресс-тестов на коронавирус

Запасы быстрых тестов на антиген будут пополнены уже через два-три дня – Грузия ожидает поставок первой партии в 400 тысяч тестов

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Доставка экспресс-тестов на антиген запаздывает, и в силу образовавшегося дефицита они сейчас за счет государства доступны только для пациентов с симптомами коронавируса, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны пообещал, что проблема дефицита экспресс-тестов будет решена в течение двух-трех дней.

"Быстрые тесты за счет государства сейчас делают только лицам с симптомами, а лицам без симптомов мы предлагаем ПЦР-тест. Быстрый тест дает ответ через 15-20 минут, а ПЦР-тесту нужно около 24 часов. Различие только в этом. Через два-три дня все будет решено, и мы вернемся к обычному ритму", – заявил он.

Как отметил Гамкрелидзе, тесты на антиген используются часто, поэтому образовался дефицит. По его словам, Грузия купила 1,5 миллиона тестов, часть которых – 400 тысяч – должна поступить 27 апреля.

"Первый миллион тестов страна должна получить на этой неделе, так что дефицита тестов не будет", – отметил Гамкрелидзе.

В Грузии за минувшие сутки провели 11 226 тестов на коронавирус, 3 463 – на антиген, 14 564 – ПЦР-тестов и выявили 521 новый случай инфекции.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 304 тысяч случаев инфицирования, более 287 тысяч выздоровели 4 043 скончались.

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