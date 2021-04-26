"Вакцинация сближает" - Грузия присоединилась к европейской неделе иммунизации

Грузия в рамках недели иммунизации Грузия еще раз напомнит населению о том, какое значение имеет вакцина для их здоровья и благополучия

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Мероприятие, посвященное Европейской неделе иммунизации, прошло в столице Грузии - слоган этого года "Вакцины сближают нас".

В этом году Всемирная организация здравоохранения отмечает 16-ю неделю иммунизации. Она проходит с 26 апреля до 2 мая. Грузия принимает участие в данном мероприятии с 2007 года. В рамках недели иммунизации Грузия еще раз напоминает населению о том, какое значение имеет вакцина для их здоровья и благополучия.

В 2021 году в рамках недели иммунизации акцент был сделан и на вакцинацию от коронавируса. На мероприятии в Тбилиси присутствовали представители Минздрава, Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, а также эксперты области и журналисты.

По словам главы Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, на сегодняшний день главной задачей страны и всего общества является массовая вакцинация. "Мы должны понять, что завершение пандемии зависит от массовой вакцинации", - заявил Гамкрелидзе.

На сегодняшний день в Грузии доступны вакцины от коронавируса Pfizer, AstraZeneca. С 4 мая к ним добавится китайский препарат Sinopharm. "Постепенно запасы вакцин в стране все больше будут пополняться и будут доступны для всех желающих", - отметил Гамкрелидзе.

В Грузии вакцину от коронавируса сделали 38 553 человека. Из них препаратом Pfizer вакцинировались 13 756 человек, AstraZeneca – 21 910. Две полные дозы вакцины Pfizer сделали 2 887 человек. Что касается китайской вакцины Sinopharm, то зарегистрироваться на нее, по предварительной информации, будет возможно уже с 27 апреля.

Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились сначала лица старше 65 лет, а потом и старше 55 лет, а также лица, находящиеся на диализе, или пациенты с пересаженными органами. Когда начнется массовая иммунизация, пока неизвестно.

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