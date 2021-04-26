В Грузии с 3 по 12 мая ограничивается работа городского транспорта

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии вводит новые ограничения - с 3 по 12 мая останавливается работа городского транспорта.
Как заявил на брифинге начальник оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе, эта мера обусловлена ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.
«Решением Межведомственного координационного совета, движение городского транспорта будет ограничено с 3 по 12 мая», - сказал Гибрадзе на брифинге.
Ограничения не коснутся междугороднего транспорта. Он будет работать по ранее установленным правилам.
Координационный совет принял еще ряд других решений.
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