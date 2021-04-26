Грузия вводит ограничения на Пасхальные праздники

В больницах Грузии мобилизованы дополнительные места для инфицированных пациентов, параллельно при государственном финансировании вакцинация определенных групп населения продолжится и мае

Выходных не будет в основном для медицинских учреждений, на которых лежит основной груз борьбы с пандемией, работать также придется и многим жизнеобеспечивающим сферам