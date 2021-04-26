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Эпидемия коронавируса - прохожие идут по улице в масках

Грузия вводит ограничения на Пасхальные праздники

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (160)
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Sputnik Грузия
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Население Грузии оповестили о планируемых ограничениях в связи с COVID на пасхальные праздники и каникулы

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузия вводит коронавирусные ограничения на Пасхальные праздники - о решении властей сообщил на брифинге начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

На время праздников:

  • литургии в церквях должны проходить при максимальном соблюдении эпидемических правил;
  • ограничение на передвижение в Пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, будет ослаблено – передвигаться нельзя будет с 23:00 до 4:00 (как раз в это время в церквях проводятся праздничные богослужения);
  • кладбища будут закрыты для посещения;
  • с 3 по 12 мая общественный транспорт будет остановлен.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (160)

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