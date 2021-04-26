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Учитель года Грузии Георгий Чаучидзе

В Грузии объявлен конкурс на звание лучшего учителя 2021 года

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (565)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210426/251572003/V-Gruzii-obyavlen-konkurs-na-zvanie-luchshego-uchitelya-2021-goda.html

Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям и выявит лучших учителей по информатике, физике, химии, биологии, естествознанию и математике

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Национальный центр профессионального развития учителей объявляет конкурс для выявления лучших учителей 2021 года, сообщается на сайте министерства образования и науки Грузии.

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Лучших учителей будут выявлять в следующих номинациях: лучший учитель информационно-коммуникационных технологий, лучший учитель физики, лучший учитель химии, лучший учитель биологии, лучший учитель естествознания, лучший учитель математики.

Принять участие в конкурсе могут учителя-предметники как государственных, так и частных школ Грузии. Это должны быть старшие, ведущие педагоги или же педагоги-менторы и должны иметь не менее трех лет опыта работы.

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© Sputnik / STRINGER
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В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы.

Желающие принять участие в конкурсе должны пройти регистрацию до 14 мая этого года по следующему электронному адресу: http://stratcom.gov.ge/s/e9400.

Конкурс лучшего учителя года проводится по инициативе министерства образования и науки Грузии. Конкурс проводит каждый год Национальный центр профессионального развития учителей, и его главной целью является популяризация профессии педагога, содействие росту престижа и выявление лучшей и успешной педагогической практики.

Детальная информация о конкурсе и его условиях доступна по следующей ссылке: http://mes.gov.ge/content.php?id=12086&lang=geo&fbclid=IwAR1uN9lAaxgj0qa6CBnkblfRdW0D6RBs4W-pL1MXspqsGyZyVXM5nms2Xqg.

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Темы:
Образование в Грузии (565)
Теги:
Конкурс, образование, Грузия

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