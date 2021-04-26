Минздрав Грузии мобилизован и готов даже к самому плохому сценарию

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Минздрав Грузии и больничный сектор готовы к любому развитию ковид-сценария в стране, даже самому плохому, об этом на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета заявил глава оперативного штаба Геооргий Гибрадзе.
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Совет сегодня обсудил динамику инфицирования коронавирусом как в Грузии, так и в мире.
По поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили Минздрав разработал план мобилизации дополнительных мест в больницах, запасов медикаментов, кислорода и тестов.
В связи увеличением числа инфицированных в течение мая правительство приняло решение продолжить бесплатное тестирование определенных групп населения.
"По решению Межведомственного координационного совета, с учетом существующей эпидемии, тестирование групп, определенных постановлением правительства, будет продолжено в мае при государственном финансировании", - сказал Гибрадзе.
По его словам, государство полностью контролирует ситуацию.
Согласно постановлению правительства, обязательное бесплатное тестирование распространяется на пациентов, поступивших в любое медицинское учреждение с диагнозом пневмония или жар, на контакты уже подтвержденных случаев, медицинский персонал, бенефициаров и сотрудников учреждений, находящихся на попечительстве государства.
В Грузии с начала пандемии зафиксировано уже более 304 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Вирус унес жизни 4043 человек.
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