Экс-министр обороны Грузии вновь попала в больницу

Состояние Тины Хидашели, как она сама пишет в Facebook, резко ухудшилось после того, как она перенесла коронавирус

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели, которая перенесла коронавирус, вновь попала в клинику, об этом сообщается на ее странице в Facebook.

В феврале коронавирусом была инфицирована не только Хидашели, но и ее супруг – бывший спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили и двое их сыновей. Все успешно выздоровели.

Теперь стало известно, что состояние здоровья Хидашели ухудшилось, и она вновь госпитализирована. По ее словам, она чувствует себя слабо и проходит множество медицинских процедур.

"Не смогла спастись от больницы, кислородных и других разных аппаратов, лекарств, уколов, переливаний, отсутствия настроения… не смогла вернуть радость. Никогда не перекладывайте торжество, веселье, никогда не говорите "нет" хорошему настроению. Я всегда считала раздражительным клише "живи так, как будто это твой последний день", но оказалось, что это не клише, а самая большая истина", – пишет Хидашели.

Хидашели поблагодарила всех, кто в трудную минуту помнит о ней, спрашивает. Она верит, что спустя три или шесть месяцев она обязательно встанет на ноги и будет еще более сильной, чем раньше.

Коронавирус подтвердился у Хидашели 15 февраля. Врачи пока не могут сказать, является ли ее нынешнее состояние последствием перенесенной инфекции.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.