Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1578

За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, из ковид-клиник страны выписаны 909 пациентов, а с начала пандемии вылечились 287 938

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 578. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 305 850 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 909 человек, с начала пандемии вылечились 287 938 пациентов. Скончались 4 060 .

За сутки сделано 27 373 теста, в том числе 13 217 на антиген и 14 156 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 40 095 человек, в том числе за последние сутки – 1 552.

Показатель инфицирования: за сутки – 5,76%, за последние 14 дней – 4,19%, за последние семь дней – 4,48%.

В карантине в данное время находятся 222 человека, в стационарах – 3 644, в ковид-гостиницах – 694.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

