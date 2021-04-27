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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1578

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (164)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, из ковид-клиник страны выписаны 909 пациентов, а с начала пандемии вылечились 287 938

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 578. Скончались 17 человек.

Амиран Гамкрелидзе
photo: Government of Georgia / FB
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 305 850 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 909 человек, с начала пандемии вылечились 287 938 пациентов. Скончались 4 060 .

За сутки сделано 27 373 теста, в том числе 13 217 на антиген и 14 156 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 40 095 человек, в том числе за последние сутки – 1 552.

Показатель инфицирования: за сутки – 5,76%, за последние 14 дней – 4,19%, за последние семь дней – 4,48%.

В карантине в данное время находятся 222 человека, в стационарах – 3 644, в ковид-гостиницах – 694.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (164)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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