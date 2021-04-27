Грузинская железная дорога назначила дополнительные поезда на Пасху

Дополнительные поезда назначены в направлении Батуми и Сенаки на 29, 30 апреля и 1 мая. Билеты уже продаются онлайн и в кассах Грузинской железной дороги

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительные поезда в Батуми и Сенаки в пасхальные дни.

Как говорится в сообщении компании, в связи с увеличением пассажиропотока добавятся рейсы 29, 30 апреля и 1 мая.

ГЖД также напоминает, что для пассажиров действуют ограничения и рекомендации, которые необходимо соблюдать.

Пассажирам будут проводить термоскрининг при входе в вагоны, им также придется пройти дезбарьер и обработать руки дезинфицирующим раствором. Во всех вагонах будут установлены ручные диспенсеры.

Пассажирам важно заранее знать, что они не могут приходить, если у них есть симптомы, характерные для коронавируса.

Пассажиры без маски не будут допущены, также нельзя снимать маски во время поездки.

Билеты уже продаются онлайн и в кассах Грузинской железной дороги.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.