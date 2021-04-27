Грузинская железная дорога назначила дополнительные поезда на Пасху

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительные поезда в Батуми и Сенаки в пасхальные дни.
Как говорится в сообщении компании, в связи с увеличением пассажиропотока добавятся рейсы 29, 30 апреля и 1 мая.
ГЖД также напоминает, что для пассажиров действуют ограничения и рекомендации, которые необходимо соблюдать.
Пассажирам будут проводить термоскрининг при входе в вагоны, им также придется пройти дезбарьер и обработать руки дезинфицирующим раствором. Во всех вагонах будут установлены ручные диспенсеры.
Пассажирам важно заранее знать, что они не могут приходить, если у них есть симптомы, характерные для коронавируса.
Пассажиры без маски не будут допущены, также нельзя снимать маски во время поездки.
Билеты уже продаются онлайн и в кассах Грузинской железной дороги.
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