Что мы едим: в преддверии Пасхи на рынках Грузии проверяют качество яиц

Яйца – самый популярный продукт на грузинских рынках в преддверии Пасхи

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Специалисты Национального агентства продовольствия Грузии в предпасхальный период активно проверяют качество яиц на грузинских рынках, говорится в сообщении ведомства.

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Инспекционные группы проверяют местных производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов яиц по всей стране.

"Контролируется производственный процесс, а также срок годности яиц, условия хранения и реализации, соответствие маркировки действующему законодательству", – сообщают в агентстве.

В этом году специалисты уже проверили 1 214 соответствующих объектов и не выявили никаких нарушений. В агентстве объясняют это "повышением осведомленности бизнес-сектора и усилием контроля со стороны государства".

В случае выявления нарушений граждан просят звонить по номеру горячей линии – 15 01.

Светлый праздник Пасхи православная церковь Грузии будет отмечать 2 мая. В преддверии праздника жители страны красят яйца корешками марены или "эндро" по-грузински.

© photo: Sputnik / Maria Tsimintia Грузинский способ красить яйца к Пасхе

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