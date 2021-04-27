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Пасха и крашенные пасхальные яйца

Что мы едим: в преддверии Пасхи на рынках Грузии проверяют качество яиц

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210427/251579194/Chto-my-edim-v-preddverii-Paskhi-na-rynkakh-Gruzii-proveryayut-kachestvo-yaits.html

Яйца – самый популярный продукт на грузинских рынках в преддверии Пасхи

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Специалисты Национального агентства продовольствия Грузии в предпасхальный период активно проверяют качество яиц на грузинских рынках, говорится в сообщении ведомства.

В преддверии Пасхи в Грузии ужесточают контроль кондитерских>>

Инспекционные группы проверяют местных производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов яиц по всей стране.

"Контролируется производственный процесс, а также срок годности яиц, условия хранения и реализации, соответствие маркировки действующему законодательству", – сообщают в агентстве.

В этом году специалисты уже проверили 1 214 соответствующих объектов и не выявили никаких нарушений. В агентстве объясняют это "повышением осведомленности бизнес-сектора и усилием контроля со стороны государства".

В случае выявления нарушений граждан просят звонить по номеру горячей линии – 15 01.

Светлый праздник Пасхи православная церковь Грузии будет отмечать 2 мая. В преддверии праздника жители страны красят яйца корешками марены или "эндро" по-грузински.

Грузинский способ красить яйца к Пасхе
© photo: Sputnik / Maria Tsimintia
Грузинский способ красить яйца к Пасхе

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