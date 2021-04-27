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Вакцинация препаратом Pfizer

В Грузии вакцинироваться смогут и лица старше 18 лет

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (88)
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Расширить программу вакцинации за счет лиц старше 18 лет было принято на сегодняшнем заседании совета иммунизации. Для этой категория граждан предназначена китайская вакцина Sinopharm

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Программа иммунизации в Грузии расширяется и с 27 апреля зарегистрироваться на вакцинацию от коронавируса китайским препаратом Sinopharm смогут и лица старше 18 лет, такое решение было принято на заседании совета иммунизации страны.

Регистрация на китайскую вакцину начинается в Грузии с 27 апреля>>

По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, процесс вакцинации в Грузии будет расширяться поэтапно.

"Основной темой была вакцина Sinopharm. Было принято решение, что для лиц старше 18 лет с 20:00 откроется портал, где они смогут зарегистрироваться. Основой такого решения является не одно исследование, которые показали, что Sinopharm для лиц от 18 до 60 лет безопасна", – заявила Тикарадзе.

Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
© Sputnik / Goga Vardzieli
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В Грузии 27 апреля начинается регистрация на китайскую вакцину, а с 4 мая уже можно будет делать прививки препаратом  Sinopharm.

Грузия уже получила сто тысяч доз китайской вакцины. Этой вакциной в мире вакцинированы 150 миллионов человек. В ближайшее время в Грузию поступит вторая китайская вакцина Sinovac (сто тысяч доз) и дополнительная доза Sinopharm (полмиллиона доз) поступит в июне-июле.

По словам специалистов, Грузии нужно 3,5-3,9 миллиона доз вакцины, чтобы 1,7 миллиона человек смогли получить две дозы препарата.

По данным на утро 27 апреля, в Грузии на вакцинацию от коронавируса зарегистрировались около 60 тысяч человек. Большая часть граждан выбрала вакцину Pfizer, далее по спросу следуют Moderna, AstraZeneca, Jonson&Jonson и Novovax, что касается китайской вакцины Sinopharm, то вакцинироваться этим препаратом желание выразили всего 3 153 человека, а другой китайской вакциной Sinovac – 698.

Минздрав Грузии задействовал портал предварительной регистрации https://www.moh.gov.ge/covid-chart/register/welcome на вакцинацию. Здесь можно заранее пройти регистрацию на прививку и выбрать желаемую вакцину.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделали более 40 тысяч человек.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (88)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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