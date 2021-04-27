В Грузии вакцинироваться смогут и лица старше 18 лет

Расширить программу вакцинации за счет лиц старше 18 лет было принято на сегодняшнем заседании совета иммунизации. Для этой категория граждан предназначена китайская вакцина Sinopharm

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Программа иммунизации в Грузии расширяется и с 27 апреля зарегистрироваться на вакцинацию от коронавируса китайским препаратом Sinopharm смогут и лица старше 18 лет, такое решение было принято на заседании совета иммунизации страны.

Регистрация на китайскую вакцину начинается в Грузии с 27 апреля>>

По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, процесс вакцинации в Грузии будет расширяться поэтапно.

"Основной темой была вакцина Sinopharm. Было принято решение, что для лиц старше 18 лет с 20:00 откроется портал, где они смогут зарегистрироваться. Основой такого решения является не одно исследование, которые показали, что Sinopharm для лиц от 18 до 60 лет безопасна", – заявила Тикарадзе.

В Грузии 27 апреля начинается регистрация на китайскую вакцину, а с 4 мая уже можно будет делать прививки препаратом Sinopharm.

Грузия уже получила сто тысяч доз китайской вакцины. Этой вакциной в мире вакцинированы 150 миллионов человек. В ближайшее время в Грузию поступит вторая китайская вакцина Sinovac (сто тысяч доз) и дополнительная доза Sinopharm (полмиллиона доз) поступит в июне-июле.

По словам специалистов, Грузии нужно 3,5-3,9 миллиона доз вакцины, чтобы 1,7 миллиона человек смогли получить две дозы препарата.

По данным на утро 27 апреля, в Грузии на вакцинацию от коронавируса зарегистрировались около 60 тысяч человек. Большая часть граждан выбрала вакцину Pfizer, далее по спросу следуют Moderna, AstraZeneca, Jonson&Jonson и Novovax, что касается китайской вакцины Sinopharm, то вакцинироваться этим препаратом желание выразили всего 3 153 человека, а другой китайской вакциной Sinovac – 698.

Минздрав Грузии задействовал портал предварительной регистрации https://www.moh.gov.ge/covid-chart/register/welcome на вакцинацию. Здесь можно заранее пройти регистрацию на прививку и выбрать желаемую вакцину.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделали более 40 тысяч человек.

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