Один из лидеров "Национального движения" заразился коронавирусом

Акакий Минашвили оказался не единственным политиком в оппозиционной партии с коронавирусом, вирус выявили у еще одного члена "Нацдвижения". Состояние обоих удовлетворительное

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Коронавирус выявили у одного из лидеров "Национального движения" Акакия Минашвили.

Как отмечают в партии, состояние политика удовлетворительное. Он проходит курс лечения в самоизоляции.

Инфицирован еще один член партии Георгий Патарая. Он перешел в ковид-гостиницу. Его состояние также оценивается как удовлетворительное.

В Грузии третья волна распространения коронавируса. За минувшие сутки выявили 1 578 новых случаев инфекции.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 305 тысяч случаев инфицирования, более 287 тысяч выздоровели, 4 060 человек скончались.

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