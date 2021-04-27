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Сцена у офиса партии Единое национальное движение в грузинской столице

Один из лидеров "Национального движения" заразился коронавирусом

© photo: Sputnik
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (167)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210427/251581397/Odin-iz-liderov-Natsionalnogo-dvizheniya-zarazilsya-koronavirusom.html

Акакий Минашвили оказался не единственным политиком в оппозиционной партии с коронавирусом, вирус выявили у еще одного члена "Нацдвижения". Состояние обоих удовлетворительное

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Коронавирус выявили у одного из лидеров "Национального движения" Акакия Минашвили.

Как отмечают в партии, состояние политика удовлетворительное. Он проходит курс лечения в самоизоляции.

Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели
photo: press-service Ministry of Defence of Georgia
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Инфицирован еще один член партии Георгий Патарая. Он перешел в ковид-гостиницу. Его состояние также оценивается как удовлетворительное.

В Грузии третья волна распространения коронавируса. За минувшие сутки выявили 1 578 новых случаев инфекции.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 305 тысяч случаев инфицирования, более 287 тысяч выздоровели, 4 060 человек скончались.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (167)
Теги:
Политика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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