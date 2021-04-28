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Люди на Кукийском кладбище в центре столицы Грузии

Патриархия Грузии просит священнослужителей освятить кладбища 3 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (171)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210428/251590176/Patriarkhiya-Gruzii-prosit-svyaschennosluzhiteley-osvyatit-kladbischa-3-maya.html

В Грузии в пасхальные дни установлены определенные ограничения, чтобы предотвратить вспышку заражения коронавирусом. Одно из них – для посещения будут закрыты все кладбища в стране

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Освятить кладбища на второй день Пасхи, 3 мая, Патриархия Грузии поручила священнослужителям.

По традиции в понедельник после Пасхи православные отправляются на могилы своих близких, но в связи с пандемией уже второй год, по решению правительства, кладбища будут закрыты для посещения.

Эпидемия коронавируса - прохожие идут по улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия вводит ограничения на Пасхальные праздники

"В пасхальные дни на кладбищах будут действовать ограничения. Исходя из этого, мы просим священнослужителей освятить кладбища в понедельник, 3 мая", – говорится в заявлении.

В пасхальную ночь также вносятся определенные коррективы в действующие ограничения. Так "комендантский час" будет действовать не с девяти вечера, а с 23:00 1 мая до 04:00 3 мая. Исходя из того, что желающих прийти в церковь на торжественное богослужение предположительно будет много, с целью предотвращения распространения коронавируса Патриархия просит всех быть в масках и соблюдать дистанцию.

Верующие, входящие в группу риска, могут остаться дома, к ним для причащения придут их духовники.

Грузия вводит коронавирусные ограничения на пасхальные праздники.

На время праздников литургии в церквях должны проходить при максимальном соблюдении эпидемических правил; ограничение на передвижение в пасхальную ночь с 1 на 2 мая будет ослаблено – "комендантский час" будет действовать с 23:00 до 4:00 (как раз в это время в церквях проводятся праздничные богослужения); кладбища будут закрыты для посещения; с 3 по 12 мая не будет работать общественный транспорт.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (171)
Теги:
Пасха, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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