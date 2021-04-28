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Заключенные в Грузии получат посылки на Пасху

photo: Pixabay / MarcelloRabozzi
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (171)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210428/251590247/Zaklyuchennye-v-Gruzii-poluchat-posylki-na-Paskhu.html

Пенитенциарная система на три предпасхальных дня снимает установленные ограничения и будет принимать передачи для заключенных по определенному графику

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Пенитенциарные учреждения будут принимать передачи для заключенных на Пасху 29-30 апреля с 9:00 до 18:00, а первого мая с 9:00 до 15:00, сообщает пенитенциарная служба Грузии.

Двухэтажный пассажирский поезд Stadler выполняет рейс Тбилиси - Батуми
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Специальная пенитенциарная служба обеспечит бесперебойный процесс приема посылок в пасхальные дни", – говорится в сообщении пенитенциарной службы.

После праздников в пенитенциарной системе вновь будет восстановлен режим безопасности с целью предотвращения распространения коронавируса среди заключенных.

На пасхальные дни в Грузии введены определенные ограничения. Так литургии в церквях должны проходить при максимальном соблюдении эпидемических правил; ограничение на передвижение в пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, будет ослаблено – передвигаться нельзя будет с 23:00 до 4:00 (как раз в это время в церквях проводятся праздничные богослужения); кладбища будут закрыты для посещения; с 3 по 12 мая не будет работать общественный транспорт.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (171)
Теги:
Тюрьма, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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