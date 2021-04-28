Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1551

За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, из ковид-клиник страны выписаны 878 пациентов, а с начала пандемии вылечились 288 816

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 551. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 307 401 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 878 человек, с начала пандемии вылечились 288 816 пациентов. Скончались 4 077.

За сутки сделано 29 487 тестов, в том числе 11 878 на антиген и 17 609 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 41 801 человек, в том числе за последние сутки – 1 706.

Показатель инфицирования: за сутки – 5,26%, за последние 14 дней – 4,39%, за последние семь дней – 4,63%.

В карантине в данное время находятся 221 человек, в стационарах – 3 780, в ковид-гостиницах – 707.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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