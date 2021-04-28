Жителей Грузии предупредили – Чиакоконоба может обернуться крупным штрафом

Без костров во время Чиакоконоба никак не обойтись, но все зависит от того, из чего их жечь. За этим и будет следить департамент природоохранного надзора

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. В праздник огня – Чиакоконоба – департамент природоохранного надзора Минсельхоза Грузии просит жителей страны не разжигать костры из токсичных материалов.

Дети помогали пожарным тушить покрышки на Чиакоконоба>>

Чиакоконоба – это ритуал очищения огнем, который сохранился с языческих времен, притом в разных странах. Его особенно любят дети, которые с нетерпением ждут, когда взрослые разожгут костер и они смогут прыгать через него. В Грузии Чиакоконоба традиционно бывает в среду Страстной недели.

Департамент природоохранного надзора предупреждает граждан, желающих отметить традиционный ритуал Чиакоконоба, – согласно Кодексу управления отходами, открытое сжигание любых отходов запрещено.

"Во время сжигания отходов выделяются токсичные, канцерогенные вещества и газы, которые не только загрязняют окружающую среду, но и опасны для здоровья человека. Особенно это вредно для здоровья детей, которые, как правило, принимают самое активное участие в ритуале", – говорится в сообщении департамента.

Для разжигания больших костров население часто использует покрышки, пластиковые изделия и листья.

В процессе сжигания 1 тонны резиновых шин в атмосферу выделяется 270 килограммов копоти и 450 килограммов разных токсичных газов.

Министерство окружающей среды и сельского хозяйства напоминает, что сжигание отходов любого типа в открытом пространстве запрещено и карается штрафом от 500 (147 долларов) до 1 500 лари (441 доллар).

Помимо круглосуточного патрулирования, сотрудники департамента будут реагировать на все поступающие на горячую линию "153" сообщения, и применять к нарушителям предусмотренные законом меры.

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