Дома юстиции в Грузии не уходят на майские каникулы

Дома юстиции будут закрыты только в пасхальные дни и в обычные выходные 7-8 мая. Обслуживание граждан будет продолжаться по предварительной записи

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Дома юстиции и общественные центры будут работать и на майских "каникулах" 4-11 мая, сообщает пресс-служба Минюста Грузии.

Для кого нерабочие дни в мае будут рабочими>>

В этот период в Домах юстиции для граждан будут доступны все сервисы.

Дома юстиции и общественные центры не будут работать только в пасхальные выходные с 30 апреля до 3 мая включительно и на выходных – 7 и 8 мая. В эти дни не будет работать и Центр телефонного обслуживания.

Получить обслуживание в Домах юстиции и общественных центрах возможно только по предварительной записи на портале MY.GOV.GE.

Дом юстиции призывает всех приходить в назначенное время и соблюдать все установленные меры безопасности.

В связи с обострением эпидситуации в Грузии дни с 4 по 11 мая объявлены нерабочими.

В правительстве назвали это продлением пасхальных каникул, которые выпадают на 30 апреля-3 мая. 12 мая – еще один официальный выходной. В этот день в Грузии отмечается День памяти Апостола Андрея Первозванного.

Тысячи граждан, трудоустроенных в частных компаниях или же в государственном секторе, выйдут на работу только 13 мая.

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