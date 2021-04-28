Дома юстиции в Грузии не уходят на майские каникулы

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Дома юстиции и общественные центры будут работать и на майских "каникулах" 4-11 мая, сообщает пресс-служба Минюста Грузии.
Для кого нерабочие дни в мае будут рабочими>>
В этот период в Домах юстиции для граждан будут доступны все сервисы.
Дома юстиции и общественные центры не будут работать только в пасхальные выходные с 30 апреля до 3 мая включительно и на выходных – 7 и 8 мая. В эти дни не будет работать и Центр телефонного обслуживания.
Получить обслуживание в Домах юстиции и общественных центрах возможно только по предварительной записи на портале MY.GOV.GE.
Дом юстиции призывает всех приходить в назначенное время и соблюдать все установленные меры безопасности.
В связи с обострением эпидситуации в Грузии дни с 4 по 11 мая объявлены нерабочими.
В правительстве назвали это продлением пасхальных каникул, которые выпадают на 30 апреля-3 мая. 12 мая – еще один официальный выходной. В этот день в Грузии отмечается День памяти Апостола Андрея Первозванного.
Тысячи граждан, трудоустроенных в частных компаниях или же в государственном секторе, выйдут на работу только 13 мая.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.