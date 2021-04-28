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Патриархия Грузии. Стена. огораживающая двор здания

Никакой военной мобилизации – Патриархия Грузии опровергла слухи

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Патриархия Грузии (91)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210428/251592787/Nikakoy-voennoy-mobilizatsii---Patriarkhiya-Gruzii-oprovergla-slukhi.html

Патриархия отправила в регионы продукты, в чем ей содействие оказало министерство обороны Грузии, выделив несколько военных грузовиков

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Никакой мобилизации военной техники в Патриархии Грузии не было и быть не могло, так ответил глава службы по связям с общественностью Патриархии Андрия Джагмаидзе на распространенную некоторыми грузинскими СМИ информацию.

Люди на Кукийском кладбище в центре столицы Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Как написал Джагмаидзе в Facebook, появление во дворе Патриархии нескольких грузовых машин некоторыми телеканалами был неверно интерпретировано.

По его словам, на этих грузовика в регионы были отправлены продукты с благословения Патриарха Грузии.

"Журналисты пишут мне, что заметили вертолеты, технику и решили, что в Патриархии идет военная мобилизация. На самом деле никаких боевых действий не происходит. Патриарх отправил продукты в регионы", – пишет Джагмаидзе в Facebook.

Наличие военных грузовиков он объяснил тем, что для отправки продуктов Патриархия обратилась за помощью к министерству обороны.

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Темы:
Патриархия Грузии (91)
Теги:
Минобороны Грузии, Патриархия Грузии, Грузия

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