Никакой военной мобилизации – Патриархия Грузии опровергла слухи

Патриархия отправила в регионы продукты, в чем ей содействие оказало министерство обороны Грузии, выделив несколько военных грузовиков

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Никакой мобилизации военной техники в Патриархии Грузии не было и быть не могло, так ответил глава службы по связям с общественностью Патриархии Андрия Джагмаидзе на распространенную некоторыми грузинскими СМИ информацию.

Как написал Джагмаидзе в Facebook, появление во дворе Патриархии нескольких грузовых машин некоторыми телеканалами был неверно интерпретировано.

По его словам, на этих грузовика в регионы были отправлены продукты с благословения Патриарха Грузии.

"Журналисты пишут мне, что заметили вертолеты, технику и решили, что в Патриархии идет военная мобилизация. На самом деле никаких боевых действий не происходит. Патриарх отправил продукты в регионы", – пишет Джагмаидзе в Facebook.

Наличие военных грузовиков он объяснил тем, что для отправки продуктов Патриархия обратилась за помощью к министерству обороны.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.