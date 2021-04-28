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Шалва Нателашвили. Грузинская объединенная оппозиция на подписании меморандума

Главный лейборист Грузии заразился коронавирусом

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (173)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210428/251592953/Glavnyy-leyborist-Gruzii-zarazilsya-koronavirusom.html

Оппозиционный политик переносит заболевание в легкой форме и проходит курс лечения в домашних условиях

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. У лидера оппозиционной "Лейбористской партии Грузии" Шалвы Нателашвили подтвердился коронавирус, об этом оппозиционный политик написал на своей странице в соцсети Facebook.

На данный момент Нателашвили проходит курс лечения в домашних условиях.

"Дорогие друзья, у меня подтвердился ковид. Процесс проходит в легкой форме. Нахожусь в двухнедельной изоляции и работаю из дома. Я очень по вам скучаю и люблю", – пишет Нателашвили.

В Грузии третья волна распространения коронавируса. За минувшие сутки выявили 1 551 новый случай инфекции.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 307 тысяч случаев инфицирования, более 288 тысяч выздоровели, 4 077 человек скончались.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (173)

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