Главный лейборист Грузии заразился коронавирусом

Оппозиционный политик переносит заболевание в легкой форме и проходит курс лечения в домашних условиях

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. У лидера оппозиционной "Лейбористской партии Грузии" Шалвы Нателашвили подтвердился коронавирус, об этом оппозиционный политик написал на своей странице в соцсети Facebook.

На данный момент Нателашвили проходит курс лечения в домашних условиях.

"Дорогие друзья, у меня подтвердился ковид. Процесс проходит в легкой форме. Нахожусь в двухнедельной изоляции и работаю из дома. Я очень по вам скучаю и люблю", – пишет Нателашвили.

В Грузии третья волна распространения коронавируса. За минувшие сутки выявили 1 551 новый случай инфекции.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 307 тысяч случаев инфицирования, более 288 тысяч выздоровели, 4 077 человек скончались.

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