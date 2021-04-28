В Грузии меняется форма присвоения статуса лица с ОВЗ

Новая модель Минздрава, по которой будет присваиваться статус лица с ОВЗ, уже пилотируется в нескольких регионах Грузии

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Присвоение статуса лиц с ограниченными возможностями в Грузии по новой модели будет зависеть не только от медицинского диагноза, но и от функциональных возможностей человека, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе во время выступления в парламенте в формате "час министра".

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Пилотирование новой модели уже начато в нескольких регионах Грузии. По словам Тикарадзе, новый механизм поможет лучше выявить реальные нужды лиц с ОВЗ и интегрировать их в общество.

"В стране не существует базы данных лиц с ограниченными возможностями. Министерство владеет информацией только о тех лицах с ОВЗ, которые получают социальный пакет. С целью решения этого вопроса, агентство регулирования начало работу над созданием системы электронных записей результатов медико-социальной экспертизы, что поможет создать общую картину с лицами с ОВЗ и их нуждами", - заявила Тикарадзе.

В министерстве здравоохранения также планируется создание координационного совета, который будет работать над развитием сервисов для лиц с ОВЗ и их внедрением на муниципальном уровне.

На сегодняшний день в Грузии, в основном, существует медицинская модель присвоения статуса лица с ограниченными возможностями. Согласно ей, статус присваивается человеку, исходя из его медицинских показаний. Услуги и льготы для всех являются одинаковыми – индивидуальные нужды и особенности заболевания не рассматриваются. Благодаря новой модели правительство рассчитывает предоставить каждому человеку с ОВЗ те услуги, в которых он нуждается.

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