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Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе

Никакой разницы - эпидемиолог сравнил эпидситуациию в Грузии и Индии

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (174)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210428/251595105/Nikakoy-raznitsy---epidemiolog-sravnil-epidsituatsii-v-Gruzii-i-Indii-.html

По словам Пааты Имнадзе, в пересчете на сто тысяч населения показатель заражаемости в Индии составляет в среднем 169, а Грузии – 168,5

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Большой разницы между эпидситуацией в Грузии и Индии заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе не видит.

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Если цифры инфицирования в обеих странах перевести на сто тысяч населения, разница окажется минимальной, сказал он.

"Абсолютно одинаковый показатель заболеваемости на сто тысяч населения в Индии и заболеваемости на сто тысяч населения у нас. Инцидентность прошлой недели в Индии составляет 169, а Грузии – 168,5", - заявил Имнадзе в эфире телекомпании "Формула".

Пустая автобусная остановка на ул Бараташвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Имнадзе призвал всех воздержаться от больших застолий  и многолюдных собраний в пасхальные дни, чтобы не спровоцировать всплеск инфицирования коронавирусом.

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 551 новый случай коронавируса, в Индии - 360 960. В Грузии население составляет 3,7 миллиона человек, в Индии – 1,3 миллиарда.

Имнадзе также прокомментировал возможность отмены "комендантского часа". По его словам, то, что сегодня в Грузии 1,5 тысячи случаев в сутки, а не три тысячи, только благодаря сдерживающим мероприятиям, в том числе и "комендантскому часу". Именно это позволило практически все открыть в стране и держать ситуацию под контролем.

"Цифры покажут, когда можно будет отменить "комендантский час", - заявил Имнадзе.

В Грузии комендантский час введен 21 марта 2020 года. Граждане Грузии без специального пропуска не могут выйти на улицу с  девяти вечера до пяти утра.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (174)
Теги:
Индия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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