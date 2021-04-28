Грузия получит первую партию китайской вакцины Sinovac 29 апреля

Еще одна китайская вакцина поступит в Грузию для иммунизации населения. 29 апреля в Тбилиси будет доставлена первая партия - сто тысяч доз - препарата Sinovac

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Первая партия китайской вакцины Sinovac будет доставлена в Тбилиси 29 апреля, об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

На вакцинацию китайским препаратом в Грузии зарегистрировались почти семь тысяч человек>>

На первом этапе Грузия получит сто тысяч доз этой вакцины.

"Это вторая китайская вакцина, которая используется в международном масштабе. Этими двумя вакцинами (Sinopharm и Sinovac) в Китае и за его пределами вакцинированы порядка 240 миллионов человек", - заявил Гамкрелидзе.

Грузия в начале апреля получила сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Дополнительную дозу Sinopharm – полмиллиона доз, Грузия получит в июне-июле.

Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Вакцинация препаратом Sinopharm начнется в Грузии с 4 мая, а регистрация на него ведется с вечера 27 апреля. Менее чем за сутки на китайскую вакцину Sinopharm зарегистрировались около семи тысяч человек.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделал 41 801 человек, из них полную двойную дозу - 4397.

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