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Эпидемия коронавируса - прохожие на автобусной остановке в масках

В Грузии могут снять ограничения для прошедших полный курс вакцинации

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (91)
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Как считает главный эпидемиолог Грузии, привитые двумя дозами вакцины граждане заслуживают большей поддержки от государства

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Комендантский час и другие ограничения в Грузии могут снять для тех лиц, которые сделают две дозы вакцины от коронавируса, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, Центр на следующей неделе обратится к Межведомственному координационному совету с инициативой снять ограничения для лиц, получивших две дозы вакцины от коронавируса. Главный эпидемиолог Грузии считает, что привитые должны иметь больше стимула и льгот от государства.

"По примеру других стран мы рассмотрели несколько пунктов, среди которых привитые получат право на свободное передвижение во время комендантского часа и специальный документ для путешествий за границей. Мы работаем и над другими разрешениями, и я заранее не могу озвучить их, чтобы у населения было больше заинтересованности быстрее и полностью привиться", – заявил Гамкрелидзе.

Как отметил Гамкрелидзе, до 15 мая в стране будет около 14 тысяч граждан с двумя дозами вакцины и эти люди нуждаются в большей поддержке от страны.

Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились сначала лица старше 65 лет, а потом и старше 55 лет, а также лица, находящиеся на диализе, или пациенты с пересаженными органами. С 4 мая вакцинироваться смогут и граждане старше 18 лет – для них выделен китайский препарат Sinopharm.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделал 41 801 человек, из них полную двойную дозу вакцины сделали 4397 граждан.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (91)
Теги:
Ограничения, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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