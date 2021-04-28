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Жилой дом в столице и тбилисская телевышка

Стало известно, сколько вынужденно перемещенных семей получат новое жилье в 2021 году

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Помимо обеспечения жильем, им окажут помощь и в вопросе социальной интеграции, трудоустройства и экономическом усилении

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Около трех тысяч вынужденно перемещенных семей получат новое жилье в 2021 году, заявила глава министерства по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе во время выступления в парламенте в формате "час министра".

Вынужденные переселенцы
© Sputnik / Alex Shlamov
План составлен: сколько вынужденных переселенцев в Грузии получат жилье?

По ее словам, министерство внесло изменения в правила обеспечения долгосрочным жильем вынужденно перемещенных лиц. Критерии расселения еще больше усовершенствованы и максимально отвечают нуждам вынужденно перемещенных людей. Согласно изменению, лица первого ряда, которых непосредственно коснулось гонение, во время процесса расселения будут в приоритете и получат дополнительные баллы.

"У нас есть цель закрыть все разрушающиеся объекты третьего и четвертого уровня и расселить проживающих там вынужденных переселенцев в безопасные условия. В этом направлении мы уже полностью закрыли разрушающиеся объекты в регионах Самегрело и Имерети", – заявила Тикарадзе.

Помимо обеспечения жильем, министерство собирается оказать помощь вынужденным переселенцам и в вопросе социальной интеграции, трудоустройства и экономическом усилении. С целью трудоустройства, профобразования, содействия сельскохозяйственной и промышленной деятельности 350 вынужденных переселенцев получат финансирование.

Процесс получения квартиры

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает всем квартиры, но людям приходится годами стоять в очереди.

Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им баллы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья.

Квартиры в новостройке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Отбор закончен: 260 семей переселенцев справят новоселье в Тбилиси

После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.

Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.

Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.

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